Sa mère atteinte du COVID-19 et plongée dans le coma, Karl-Anthony Towns alerte sur la potentielle gravité de la maladie

Conscient de la plateforme dont il dispose en tant que joueur NBA, Karl-Anthony Towns a eu le courage de partager ce qu’il vit à l’heure actuelle alors que sa mère, atteinte par le COVID-19, a été placée dans le coma récemment.

« Il est important que tout le monde réalise la gravité de ce qui se passe dans le monde actuellement avec le coronavirus et je pense que ce qu’est ma vie actuellement peut aider, donc j’ai décidé de faire cette vidéo. En début de semaine dernière, j’ai appris que mes parents ne se sentaient pas bien. Ma première réaction a été de dire à ma mère dire d’aller se faire ausculter. Sans amélioration après deux jours, ma sœur et moi avons insisté pour qu’elle aille faire des examens plus poussés à l’hôpital et qu’elle soit testée. Son état n’a cessé d’empirer, sa fièvre ne baissait pas et restait à plus de 39, elle n’était pas bien du tout, sa toux empirait, l’état de ses poumons aussi. On se disait à chaque fois que le médicament suivant aiderait… Mon père a été autorisé à sortir et a été placé en quarantaine. Ma mère a semblé prendre la bonne direction puis cela s’est empiré à nouveau, rapidement, elle a commencé à avoir du mal à respirer. Ils m’ont expliqué qu’ils avaient dû la mettre sous assistance respiratoire. Je lui ai parlé, j’ai essayé de rester positif quand je lui parlais et je lui ai dit que je l’aimais, tous les jours. Elle me disait des choses que je n’avais pas envie d’entendre. C’est très difficile. C’est la chef de notre famille, c’est la boss. Elle a été plongée dans le coma, je ne lui ai pas parlé depuis ce jour, je reçois simplement des updates. C’est dur, j’essaie de rester positif et je fais cette vidéo pour que les gens comprennent que la gravité de cette maladie est réelle, on ne peut pas la prendre à la légère. Elle est mortelle. S’il vous plaît, protégez votre famille, ceux que vous aimez, vos amis, vous-mêmes. Restez loin des gens, évitez les endroits où il y a du monde. Ma famille et moi allons continuer à nous battre. On va gagner. J’espère que mon histoire va aider. Je vous envoie tout mon amour, je prie pour chacun d’entre vous et je vous garde dans mes prières. Ma mère est la femme la plus forte que je connaisse, je sais qu’elle va battre ça, et nous nous en réjouirons quand ce sera le cas. Je vous aime, on se parle plus tard. »