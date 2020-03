A quand une star aux Knicks ? Ils en ont déjà une selon David Fizdale

Les New York Knicks semblaient tenir une star en la personne de Kristaps Porzingis, mais ils n’ont pas fait ce qu’il fallait pour que le Letton reste et il a finalement demandé son transfert. L’été dernier les fans new-yorkais rêvaient de Kyrie Irving, Kevin Durant, Zion Williamson ou encore Kemba Walker pour mener l’équipe, mais ils ont rapidement déchanté et ont dû se contenter de joueurs comme Julius Randle, Bobby Portis, Elfrid Payton… Cela ne fait pas rêver et gagner, et la franchise n’attire plus, mais la star que les fans attendent tant, ils l’ont peut-être déjà selon David Fizdale.

« Il y en a une dans la franchise, c’est certain, et je pense que c’est RJ Barrett. Je pense qu’il incarne le genre de joueur qui peut jouer à New York City. C’est un gros bosseur, il est coriace, talentueux, il n’est pas déstabilisé, il sait comment gérer la presse et toutes les lumières. Il peut gérer les hauts et les bas. Il ne s’enflamme jamais trop et n’est jamais trop abattu. Je pense que c’est le plus important à l’heure actuelle. Est-ce qu’ils veulent des gars qui grandissent ou alors est-ce qu’ils veulent vraiment dépenser tout leur argent sur des joueurs habitués aux playoffs et essayer de faire un run ? » Fizdale

La première saison du Canadien est toutefois décevante. L’adaptation a été compliquée pour lui et ce n’est que lors des 2-3 dernières semaines qu’il a semblé avoir passé un cap avec quelques belles performances, mais toujours une très grosse irrégularité au shoot. Sur la saison ses pourcentages sont mauvais avec 40.2% dont 32% à 3-pts, 61.4% aux lancers pour 14.3 points, 5 rebonds, 2.6 passes et 1 interception en 30.4 minutes. Sur les 10 derniers matchs, il affiche tout de même 17.2 points à 45.7% dont 36.6% de loin.

