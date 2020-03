Draft NBA : Le scoreur Aaron Nesmith se présente

L’arrière de Vanderbilt Aaron Nesmith (20 ans, 1m98) a confié à 247Sports qu’il a décidé de se présenter à la draft NBA. Il a explosé lors de sa seconde saison en NCAA même si elle a été écourtée par une fracture de fatigue au pied droit en janvier.

Il a tourné à 23 points à des pourcentages impressionnants : 51.2% dont 52.2% à 3-pts en plus de 8 tentatives par rencontre en 35.7 minutes sur 14 matchs. Forcément il n’a pas laissé les scouts NBA insensibles et il pourrait bien être un lottery pick et être sélectionné entre la 10ème et la 20ème place. À noter qu’il devrait être sur pieds dans quelques semaines, ce qui pourrait dissiper d’éventuelles inquiétudes concernant sa fracture de fatigue.