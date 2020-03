Annoncé dans le top 10, Obi Toppin aurait une préférence pour Golden State

Pour le moment annoncé à la potentielle 9ème place par ESPN (Jonathan Givony), Obi Toppin vient d’annoncer son inscription à la draft 2020. Ses parents, Roni et Obadiah, étaient les invités du podcast de Dell et Sonya Curry récemment.

« Dell Curry : – Est-ce qu’il y a une équipe NBA pour laquelle il aimerait jouer ? Son équipe NBA préférée ?

Roni Toppin : – Golden State.

Sonya Curry : – (lève le poing en l’air) Yes ! Let’s go, let’s go !

Roni Toppin : – Let’s to the Bay.

Obadiah Toppin (streetballer réputé de Brooklyn ayant joué pour des équipes semi-pro) : – Il y a quelques meneurs pour lesquels j’ai toujours rêvé de jouer, parce qu’ils étaient de vrais meneurs, comme Steph. Je pense qu’Obi serait super sur le terrain avec Steph. »