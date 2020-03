Un caméraman NBA de Detroit plongé dans le coma

Un caméraman ayant travaillé à l’intérieur du vestiaire du Jazz le 7 mars à Detroit a été plongé dans le coma, son état s’est s’étant détérioré après avoir été testé positif au COVID-19, selon des informations livrées par ses proches à Yahoo Sports. Le match en question a eu lieu 4 jours avant l’annonce de la suspension de la saison par la NBA. L’homme est âgé d’une cinquantaine d’années.

Selon l’un de ses amis, il est tombé malade environ une semaine après la rencontre puis, ne constatant pas d’amélioration, s’est rendu dans un hôpital le 18 mars.

« Je lui ai envoyé un texto jeudi à propos du trade de Darius Slay (ex-Detroit Lion en NFL) et il m’a répondu : ‘Toujours à l’hôpital’. Samedi je lui ai envoyé un message à 6h47 du matin et il m’a répondu à 15h48 : ‘Je serai injoignable pendant une journée ou deux’. Ensuite j’ai appris qu’ils l’avaient plongé dans le coma. Son taux d’oxygène était trop faible et ils n’arrivaient pas à le faire monter. Ils l’ont sorti du coma hier mais l’y ont replongé depuis. » Grov Tigue