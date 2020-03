LeBron James : « Qu’est-ce que le mot ‘sport’ sans ‘fan’ ? »; « Pas possible de passer directement aux playoffs »

Cela fait désormais deux semaines que la saison NBA est à l’arrêt et forcément jouer ou assister à des matchs manque à tout le monde, à commencer par LeBron James. En quarantaine, il s’entraîne au quotidien dans l’espoir d’une reprise, dans des conditions qui seraient sans doute particulières. Il est possible que si la saison reprend, cela soit à huis clos. Une solution qui n’a pas les faveurs du King, comme il l’a confié dans le podcast Road Trippin‘ de son ancien coéquipier Richard Jefferson.

« Qu’est-ce que le mot « sport » sans « fan » ? Il n’y a pas d’excitation. Il n’y a pas de pleurs, de joie. Il n’y a pas d’échanges. Il n’y a pas de raison de vouloir aller sur le terrain à l’extérieur et de vouloir faire tomber l’équipe locale devant leurs fans, et inversement. C’est ça aussi qui fait ressortir le côté compétiteur des gars, de savoir que tu vas en terrain hostile. Bien sûr il y a l’adversaire en face de toi, mais tu veux aussi botter le cul des fans. Rejouer j’adorerais, je ne vais pas dire le contraire, mais faire des 5-contre-5 on peut aussi faire ça lors des entraînements. Donc tant que les fans ne peuvent pas revenir, déplaçons-nous aux salles d’entraînement des autres équipes, avec une caméra, et diffusez ça. Mais tant que les fans ne reviendront pas, je n’arrive pas à imaginer un événement sportif. C’est étrange, tout simplement. » LeBron