Mychal Thompson : « Klay Thompson adore jouer avec Stephen Curry, il veut prendre sa retraite en tant que Warriors »

Lieutenant de luxe de Stephen Curry aux Warriors, beaucoup de fans rêvent de voir Klay Thompson signer dans leur équipe. Coéquipier parfait ou presque, capable de défendre dur et de planter sa vingtaine de points (voire 60 dans les gros soirs) à plus de 40% à trois points, il a le profil idéal pour jouer aux côtés de n’importe quelle grosse star ou presque. D’autres aimeraient bien le voir en tant que franchise player, pour découvrir s’il est capable d’assumer ce rôle. Et bien tout ce beau monde vient de se prendre une douche froide par le père de Klay et ancien joueur des Lakers notamment Mychal Thompson, qui explique que son fils ne comptait pas quitter la franchise avec qui il a été trois fois champion NBA.

« Klay adore jouer avec Stephen Curry, il le respecte tellement… Il parle tout le temps de lui, il parle de la manière qu’il a de bosser très dur, du fait qu’il adore ce sport et sa famille… Il m’a dit en privé qu’il adorait jouer avec Steph et qu’il voulait prendre sa retraite en tant que Warriors, dans une dizaine d’années. Il veut aller au Hall of Fame avec Steph. Ça montre à quel point il se sent proche de lui, il est honoré de jouer avec lui. Ils ont créé un lien spécial tous les deux. Je lui ai dit que même s’il n’allait probablement pas jouer cette saison (à cause d’une blessure aux croisés ndlr), lui et Steph allaient avoir huit années de plus ensemble s’ils font attention à eux. » Mychal Thompson.

Klay Thompson tourne à 19,5 points, 3,5 rebonds et 2,5 passes décisives par match en carrière.

Via Raising Fame.