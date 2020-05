La NBA sonde les GM sur les différents formats pour une reprise

Selon Shams, la NBA a envoyé aux 30 GM de la ligue un sondage concernant les différents formats possibles pour la reprise de la saison. La ligue continue d’étudier toutes les options et rassemble les préférences des franchises.

Dans ce sondage, la ligue demande notamment aux GM s’ils sont en faveur d’un tournoi qualificatif pour les playoffs, le nombre d’équipes qui joueraient dans la bulle ou encore le nombre de matchs de saison régulière avant les playoffs.

Ce sondage fait suite à une conférence téléphonique entre Adam Silver et les GM jeudi. Lors de cette conférence, les sujets suivants ont été abordés :

Une approche en deux temps pour la reprise des matchs : Deux semaines de training camp dans chaque ville, puis deux semaines de training camp en quarantaine dans la bulle

Les joueurs seraient réticents à faire le test par voie nasale, de ce fait la NBA essaie de se procurer des tests différents.

Une fois dans la bulle, les équipes pourraient se partager les docteurs et le personnel de sécurité, afin de réduire le nombre de personnes présentes.

Quant aux sondages, voici les détails :

– Formats étudiés :

– Nombre de matchs de saison régulière :

72 ou 76

– Format des playoffs

Traditionnel (Est/West) ou en fonction du classement global Est + Ouest

Passage directement en playoffs avec 16 équipes, 4 tours, au meilleur des 7 matchs. En fonction du classement au 12 mars

“Playoffs Plus” option : Combien d’équipes doivent reprendre la compétition ? 18, 20, 22 ou 24. Dans ce cas quel format ? Tournoi qualificatif pour les playoffs et la 8ème place ou tournoi qualificatif pour les 7ème et 8ème places, ou une phase de groupes qui remplace le premier tour des playoffs (les équipes sont regroupées en groupe et chacune joue 2 matchs contre chaque équipe, et les deux équipes sont qualifiées pour le second tour des playoffs)



– Nombre de matchs d’entraînement avant la reprise :

2, 3, 4 ou 5.

– Dernier jour possible pour finir la saison

15 septembre, 1er octobre, 15 octobre ou 1er novembre.

Cela donne une indication des options étudiées par la NBA et on devrait en savoir plus la semaine prochaine puisque vendredi il y a une conférence entre la ligue et les propriétaires.