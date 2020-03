Steve Kerr : « Ça reste l’expérience la plus incroyable de mes six années de coaching »

Steve Kerr se souviendra toujours de cette soirée du 23 janvier 2015 à l’Oracle Arena, lorsque Klay Thompson a planté 37 points dans le 3ème quart-temps (record NBA de points marqués dans un unique quart-temps) d’un match contre les Kings. Le tout en ayant marqué ses premiers points à 9’45 de la fin de la période.

« Ça reste l’expérience la plus incroyable de mes six années de coaching en termes de connexion entre un joueur et les fans et ce qui se passait sur le terrain. Sans rire. Sans vouloir exagérer, c’était comme une expérience religieuse. C’était tellement incroyable de voir un joueur au sommet de son art, qui fait ça devant 20 000 fans qui vivaient ce moment avec lui, et ses coéquipiers aussi. C’est au-dessus de toutes les expériences que j’ai vécues en tant que coach et en tant que joueur. Jamais je n’avais vécu une telle chose. » Steve Kerr