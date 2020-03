Les Knicks devraient conserver Reggie Bullock

Opéré du cou l’été dernier, Reggie Bullock a longtemps attendu pour faire son retour sur les parquets avec les Knicks. Ce n’est que le 1er janvier qu’il a fait ses débuts, mais il s’est rapidement imposé comme un membre important de la rotation de Mike Miller, qui l’apprécie tout particulièrement. S’il a vu son adresse à 3-pts chuter lors des dernières semaines, il a souvent été mis sur le meilleur extérieur adverse et sa capacité à shooter de loin a été précieuse. Il tourne à 8.1 points à 33.3% de loin, 2.3 rebonds, 1.4 passe et 0.9 interception en 23.6 minutes.

Ses prestations intéressantes devraient pencher dans la balance au moment de décider de son avenir. L’été dernier il a signé un contrat de deux ans avec la seconde année sous forme de team option de 4.2 millions de dollars. S’il est coupé avant le 28 juin, 1 million de dollars comptera dans le salary cap des New-Yorkais. Cependant, si on en croit le NY Post, les Knicks devraient activer sa team option et le conserver un an de plus.

Ce ne serait pas surprenant puisque les New-Yorkais veulent surtout avoir de la flexibilité lors de la free agency 2021, où de nombreuses stars seront sur le marché, ce qui ne sera pas le cas cet été.