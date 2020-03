Iman Shumpert sur Carmelo Anthony : “Il était ce genre de leader, et il n’a pas eu de crédit pour ça”

Beaucoup de choses ont été dites sur Carmelo Anthony pendant sa carrière. Le décuple All-Star n’a jamais été épargné par les critiques tant au niveau de son jeu que de sa personnalité. Iman Shumpert, qui a passé 4 saisons avec Melo du côté de Big Apple s’est exprimé sur son ancien coéquipier. Il regrette notamment le manque d’estime auprès des observateurs.

“Il n’est pas assez estimé. C’est quelqu’un qui arrive à gérer tout ce qui se dit sur lui et qui laisse juste son éthique de travail parler. Et quand il finit par parler, il ne ment jamais. Il ne tient pas non plus les autres pour responsables. Il y a des moments où je lui disais ‘Mais pourquoi tu ne le fais pas ?’ et il me répondait toujours : ‘Ce n’est pas mon boulot prendre la part d’un autre, j’en prendrai moi-même la responsabilité. Même si c’est la faute du coach, ils vont le virer lui, mais pas moi. J’ai confiance en mon éthique de travail pour réparer ça’. Même quand il recevait des critiques, il ne disait rien et continuait de faire ce qu’il avait à faire. Alors qu’il était sous le feu des projecteurs, il faisait sa vie, en allant toujours aux matchs de son fils, en allant le chercher à l’école. Il a toujours gardé le même état d’esprit malgré les critiques.”