LeBron James : « Ça me ferait tellement bizarre de dire : ‘Hey, restez chez vous’ »

Depuis les premières mesures de confinement annoncées outre-Atlantique et la suspension de la saison, de nombreux joueurs NBA ont pris la parole pour encourager le plus de personnes possibles à rester chez elles et pratiquer le « social distancing ». LeBron James s’est avoué réticent à le faire en raison de son passé de gamin des quartiers défavorisés d’Akron.

« Ça me ferait tellement bizarre de dire : ‘Hey, restez chez vous’. On me dirait : ‘Oui, et bien c’est facile pour toi de dire ça, c’est facile’. Quand je repense à mon enfance et comment j’ai grandi avec ma mère, ça aurait été l’enfer. Je pense que ma mère aurait été genre : ‘Rien à foutre du corona, t’as plutôt intérêt à sortir tes fesses de chez moi. Allez sors de là, tu me tapes sur les nerfs’.

Je ne veux pas être celui qui dit aux gens de rester chez eux. Simplement prenez soin de vous et comprenez que vous devriez vous tenir à l’écart des gros regroupements. Des gens que vous ne connaissez pas, vous voyez ? Parce qu’actuellement c’est le printemps. Et à cette période, celle du spring break, c’est le moment où on rencontre pas mal d’étrangers. Ce n’est pas le moment actuellement. Ce n’est pas le moment. » LeBron James