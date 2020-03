LeBron James : « À la place de Michael Jordan, j’irais demander ‘pourquoi est-ce qu’on attend le 2 juin pour diffuser ?’ »

Invité du Road Trippin’ Podcast présenté par ses anciens coéquipiers aux Cavaliers Richard Jefferson et Channing Frye, LeBron James a discuté du documentaire très attendu d’ESPN sur les Bulls de Michael Jordan, The Last Dance. Aux dernières nouvelles, la diffusion de ce dernier ne pouvait pas être avancée car il n’était « pas terminé ».

« S’ils sortent ça maintenant ? Le vues que ça ferait ? Écoutez, à la place de Michael Jordan, j’irais demander (via conference call): ‘Ok, pourquoi est-ce qu’on attend le 2 juin pour diffuser ? Au lieu de maintenant, où tout le monde est à la maison ?’. Parce qu’il est terminé (édité). » LeBron James

Quant à Space Jam 2, pour lequel il sera à la fois acteur et producteur, pas de changement à signaler.

« Il a toujours été prévu qu’il sorte en juin 2021. Donc ça va. Actuellement c’est beaucoup l’animation sur laquelle ils travaillent, donc être à l’intérieur est une bonne chose pour nous en fait. On est toujours dans les temps. Comme pour tout actuellement, les choses sont un peu ralenties, mais on est dans les temps. J’ai hâte. J’aimerais qu’on puisse le sortir maintenant, qu’on puisse donner aux gens quelque chose à regarder chez eux. Mais on a jusqu’à l’année prochaine, l’été prochain. On est très excités. » LeBron James

via ESPN