Les Harlem Globetrotters ont annoncé le décès de l’un de leurs membres pendant 22 ans, Fred « Curly » Neal, jeudi matin à Houston. Il avait 77 ans. Connu pour ses qualités de dribbleur et facilement reconnaissable à son crâne rasé et son caractère facétieux, il était devenu en 2008 le 5ème Harlem Globetrotter à voir son maillot retiré (au Madison Square Garden durant une cérémonie spéciale) après Wilt Chamberlain, Marques Haynes, Meadowlark Lemon et Goose Tatum.

Régulièrement présent dans les événements liés au Harlem Globetrotters, il avait continué d’en être un des ambassadeurs au fil des années et avait également reçu la prestigieuse « bague des Légendes » de la part de l’équipe en 1993.

« Curly Neal et Marcus Haynes m’ont appris à dribbler. » Isiah Thomas « Difficile d’exprimer la joie que Curly Neal m’a apporté quand j’étais plus jeune. RIP à une légende. » Steve Kerr

Neal a joué plus de 6000 matchs dans 97 pays différents entre 1963 et 1985.

via ESPN