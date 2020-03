Lonzo Ball change à nouveau d’agent; Départ vers Klutch Sports ?

Un peu moins d’un an après avoir dit au revoir à son premier agent Harrison Gaines (SPLASH Sports & Entertainment) pour rejoindre l’agence CAA (Leon Rose puis Steven Heumann et Aaron Mintz), Lonzo Ball a décidé d’à nouveau changer de représentation. Plus tôt ce mois-ci, Leon Rose avait quitté CAA pour devenir président des New York Knicks.

Des rumeurs l’orientent vers l’agence de Rich Paul et Klutch Sports, qui seraient proches de son frère LaMelo Ball, attendu dans le top 5 de la prochaine draft. L’agence représente déjà LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ou encore John Wall.

via Sports Illustrated