Steve Kerr planche sur la draft : “J’ai une liste de 7 ou 8 gars sur lesquels nous allons nous concentrer”

Avec la NBA à l’arrêt, chacun trouve un moyen pour passer le temps. Du côté des Warriors et de Steve Kerr, on a décidé de préparer la draft, puisque la franchise de la Baie devrait disposer d’un choix très élevé.

Dernièrement, le GM Bob Myers déclarait que sa franchise était plutôt à la recherche d’un joueur plus ou moins NBA ready. Sur KNBR, l’ancien joueur Tom Tolbert a demandé à Steve Kerr si un talent “brut” à polir, notamment en termes de shooting, pourrait intéresser les Warriors.

“Je pense qu’au point de vue du shooting il a deux types de joueurs. Certains pour lesquels on va se dire ‘Son shoot n’est pas possible à modifier’, mais pour d’autres on pourra faire quelque chose. Pour moi, l’exemple parfait est Kawhi Leonard. Lorsqu’il est sorti de San Diego State, il shootait à 28% à 3-points, puis aux Spurs ils ont travaillaient sur quelques points et il est devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc c’est ce que vous devez voir, est-ce que son shoot est modifiable ? Est-ce que c’est quelqu’un a qui l’on peut apprendre ?” Steve Kerr