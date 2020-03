Alors qu’il a dû congédier 70% de ses employés (soit environ 40 000 personnes) en raison de l’épidémie de coronavirus, le propriétaire des Houston Rockets Tilman Ferttita « n’envisagera pas » de vendre un pourcentage de parts de la franchise à des partenaires minoritaires.

Une « question de fierté » pour le milliardaire de 62 ans à la tête de nombreuses chaînes de restaurants à travers le monde.

Tilman Ferttita : – Si vous me trouvez un acheteur pour mes yachts, mes villas et mes jets, je les vendrai dès demain. Deux milliards de dollars de ma valeur nette sont dans les Rockets, 1,5 à 2 milliards sont dans Landry’s et Golden Nugget. Et à côté de ça j’ai un autre milliard dans d’autres actifs : actions, biens immobiliers, etc. Mais vous ne pouvez pas aller dépenser ça maintenant. Pourquoi Marriott et toutes ces entreprises licencient tous ces gens ? Parce que vous payez les factures d’hier avec l’argent d’aujourd’hui. Est-ce que vous pensez que c’est mieux de mettre les gens au chômage technique pendant quelques semaines ou de faire faillite en 2 mois ? »

Tilman Fertitta’s companies have furloughed about 70% of employees. He’s the sole owner of the Rockets and will not consider minority partners as a matter of pride. https://t.co/H6mocBpF11

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 25, 2020