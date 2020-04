JB Bickerstaff affiche clairement ses ambitions : être en playoffs la saison prochaine

Après quelques très belles années sous l’ère LeBron James, les Cleveland Cavaliers ont connu une chute vertigineuse l’an passé et cela s’est confirmé cette saison avec de très mauvais résultats. Toutefois l’optimisme est de mise puisque l’équipe semblait aller dans la bonne direction avant la suspension de la saison.

“Je pense que notre responsabilité c’est de continuer à progresser. Il faut toujours regarder les joueurs que tu peux avoir à la draft et les free agents qui pourraient être disponibles, mais nous, en tant que coaching staff, notre priorité est de développer les gars que nous avons ici et identifier qui peut faire les plus grandes avancées pour faire de nous l’équipe que nous voulons être. Et c’est une équipe prétendante aux playoffs. Voilà ce sur quoi nous sommes concentrés à l’heure actuelle. Je fais confiance à notre front office. Ils travaillent sans relâche et ils sont préparés. Ce n’est qu’un petit échantillon, mais si vous regardez la façon dont nous nous sommes comportés durant cette courte période, il n’y a pas de raison de ne pas pouvoir atteindre cet objectif l’an prochain.” JB Bickerstaff

Depuis que Bickerstaff a pris la tête de l’équipe après le départ de John Beilein le 19 février, les Cavs ont remporté 5 de leurs 11 rencontres, avec notamment des succès probants face aux Nuggets, Sixers et au Heat. L’arrivée d’Andre Drummond a aidé et il y a aussi eu de jolis progrès de la part de deux très jeunes joueurs : Collin Sexton et Kevin Porter Jr., mais il y a surtout eu une amélioration dans l’état d’esprit.

“C’était fun de vivre ça et de voir cette camaraderie grandissante, comment ils interagissaient les uns avec les autres, comment ils se battaient les uns pour les autres, comment ils se soutenaient. Quand les choses se passaient mal, il y avait toujours quelqu’un pour remonter le moral de tout le monde. C’est ce que nous voulons. Elle est comme ça cette équipe.” Bickerstaff

C’est ce sur quoi Bickerstaff veut mettre l’accent, le collectif, le groupe et l’attitude au quotidien. Créer une culture tout simplement.

“Évidemment nous avons fixé des objectifs pour le futur. Notre objectif est d’être une équipe qui peut prétendre au titre, mais cela n’arrivera pas si nous ne faisons pas attention au quotidien. Nous devons être concentrés chaque jour sur ce que nous faisons et sur ce que nous faisons pour progresser, de façon à pouvoir éventuellement atteindre ces objectifs. Il serait injuste pour nous en tant que coachs de nous projeter 3 ans en avant et de ne pas faire attention au quotidien parce qu’on ne sait jamais à quoi va ressembler le roster, qui sera dans l’équipe et ce genre de choses. Ce que nous essayons de faire c’est de construire des fondations qui vont pouvoir nous permettre d’avoir du succès sur le long terme. Nous avons de grands espoirs et de grandes aspirations. Mais il ne faut pas oublier qu’il faut se concentrer sur la construction des fondations pour en arriver là où nous voulons être.” Bickerstaff

Cet été les Cavaliers devraient avoir encore un bon choix de draft et pas mal d’argent à dépenser lors de la free agency et les cartes sont entre les mains du GM Koby Altman.

Via Plain Dealer