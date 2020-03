Brad Stevens : « On parle du fait de rester à la maison comme d’un désagrément. Quelle blague »

Lors d’une conférence téléphonique entre joueurs et coach, Brad Stevens a pu prendre des nouvelles de Marcus Smart, testé positif au coronavirus il y a un peu plus d’une semaine mais sans symptôme.

« Il va très bien, il a le moral, il blague comme d’habitude […] Je suis simplement content qu’aucun symptôme ne soit apparu. On est revenu de Milwaukee il y a 15 jours maintenant et il se sent toujours bien. J’ai pris de ses nouvelles très régulièrement, comme tout le monde dans l’équipe. Je l’ai vu plusieurs fois sur des conference calls, et il a l’air d’aller très bien. » Brad Stevens