La BIG3 League a trouvé un partenaire de taille pour son tournoi à la sauce télé-réalité

Alors que l’heure est au confinement afin d’éviter au maximum la propagation du COVID-19, la BIG3 League a semble-t-il trouvé un partenaire pour financer son tournoi à la sauce télé-réalité : Endemol, le producteur historique de Big Brother.

Au programme : 16 joueurs (qui devront avoir préalablement été testés négatifs) enfermés dans la même maison de Los Angeles (avec terrain sur place, actuellement en construction) et un tournoi de 3 semaines. Yahoo Sports rapporte que certains joueurs pourraient aussi être… des joueuses. Et pas n’importe lesquelles puisque le média parle « de certaines des meilleurs du monde ».

Le show, imaginé par les fondateurs de la ligue Ice Cube et Jeff Kwatinetz, devrait s’appeler “Big Brother : BIG3” et serait prévu pour début mai. L’objectif à plus long terme sera d’en faire un show annuel de pré-saison pour la ligue de 3 contre 3 lancée en 2017. Les discussions en cours concerneraient désormais l’ajout de potentiels sponsors et le choix d’un diffuseur (CBS ?). Récompense prévue pour le vainqueur du tournoi : un chèque à 7 chiffres. Le début de la saison régulière de BIG3 est pour le moment toujours prévu pour le 20 juin prochain à Memphis.