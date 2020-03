Carmelo Anthony : « Et là je vois LeBron qui saute du bateau en mode MacGyver, il m’a ramené avec un bras »

Personne n’a oublié les vacances « banana boat » de LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul et Carmelo Anthony en 2015. Mais saviez-vous que durant celles-ci, James avait porté secours à un Melo en détresse dans l’eau ?

« Gabrielle Union Wade : – Melo s’il te plaît, raconte la fois où on était aux Bahamas et où tu as failli ne pas t’en sortir.

Carmelo Anthony : – Wooow tu remets ça sur le tapis ! Rien que d’y penser j’en sue un peu (sourire). Et D déjà tu étais où toi, t’étais pas venu m’aider ?

Dwyane Wade : – Mais quand, de quoi vous parlez (il regarde sa femme). Ahhhhhh !

Carmelo Anthony : – On était aux Bahamas, on avait plongé du bateau et exploré un peu sous l’eau. On est remontés, vous êtes tous retournés au bateau. Mais bon c’était ma faute, je suis resté pour voir encore un tout petit peu le barracuda et tout ça. Et en ressortant de l’eau, je me rends compte que le courant m’emporte au milieu de l’océan, à l’opposé du bateau.

Dwyane Wade : – On ne te voyait pas.

Carmelo Anthony : – Je sais ! Il y avait du vent, et plein de trucs me passaient par la tête. Je regarde vers le bateau et je là vois Bron qui saute du bateau en mode MacGyver. Il a sauté dans l’eau et il m’a ramené avec un bras. Il nageait avec un bras et me portait avec l’autre. Il m’a sauvé la vie ! Yo Bron merci, tu m’as sauvé la vie le jour là. »