Pour Dwyane Wade le shoot n’est pas la plus grande force de Stephen Curry

Quand on pense à Stephen Curry, on pense forcément à sa capacité à shooter à 3-pts et de très très loin avec une précision unique dans l’histoire de la ligue. Lors d’un live sur Instagram, Gabrielle Union et Dwyane Wade ont passé en revue les joueurs NBA et quand ils sont arrivés au meneur des Warriors, l’arrière a expliqué que le shoot, ou même le ball-handling, n’étaient pas sa force la plus impressionnante.

“Tout le monde parle du fait qu’évidemment Steph peut shooter. Mais Steph est…Steph Curry est une de ces personnes pour qui tout ce que vous imaginez qu’il est, il l’est vraiment dans la vraie vie.” Gabrielle Union “C’est la personne la plus gentille du monde. Mais une des plus grandes forces de Steph, dont certains parlent, mais que beaucoup n’évoquent pas, parce qu’ils parlent de ses tirs à 3-pts et de son dribble, c’est que Steph n’arrête jamais de faire circuler le ballon. Quand Steph donne le ballon, c’est là qu’il est le plus dangereux. C’est fou de se dire ça non ? Parce que lorsqu’il a le ballon il est déjà indéfendable. Mais quand il n’a pas le ballon, vous pouvez oublier. Il est comme Rip Hamilton et Ray Allen, il a cette condition physique qui lui permet de courir comme il le fait. C’est là qu’il devient effrayant, quand il donne le ballon.” Wade