Chris Paul : « Allen Iverson t’attaquait constamment »

Arrivé en NBA en 2005 (4ème choix de la draft après 2 saisons à Wake Forest), Chris Paul a directement été plongé dans le bain en devant défendre des joueurs comme Allen Iverson ou Gilbert Arenas.

Une expérience formatrice qu’il a encouragé Shai Gilgeous-Alexander, drafté en 11ème position de la draft 2018 (Kentucky 2017-18) et auteur d’une excellente deuxième saison NBA (19.3 points, 6.1 rebonds et 3.3 passes par match) avant la suspension, à imiter en défendant sur le meilleur attaquant adverse à chaque rencontre.

Transféré à OKC en juillet, Paul, 34 ans, tournait à 17.7 points, 4.9 rebonds et 6.8 passes par match avec le Thunder avant la suspension de la saison.

Chris Paul on defending Allen Iverson – "If he miss 5 shots in a row, he’ll shoot the 6th one like he made them 5. AI was one of those people that was always at you. Just always at you."

On Gilbert Arenas – "I always bring up Gil because Gil was so tough… Gil was a problem." pic.twitter.com/xCOpODOO3J

