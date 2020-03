LeBron James et les lancers-francs; Jason Kidd : « Il est revenu à une gestuelle plus proche de celle qu’il avait au lycée »

En carrière, LeBron James tourne à 73.5% aux lancers-francs, mais depuis deux saisons, le Laker ne passe pas la barre des 70% de réussite : 66.5% en 2018-19 et 69.7% cette saison. Un talon d’Achille qui peut se révéler handicapant en situation clutch pour son équipe, et sur lequel il essaie depuis des années de trouver une solution stable et durable. Assistant de Frank Vogel, Jason Kidd a confié à Sports Illustrated que peu de temps avant la suspension de la saison, James avait opté pour une ancienne routine.

« Il est revenu à une gestuelle plus proche de celle qu’il avait au lycée (visible ci-dessous à 1’00’18), et il est à plus de 80% depuis qu’il a fait ça. Il cherche constamment à continuer à progresser, à savoir s’il y a un moyen d’améliorer telle ou telle chose. Et c’était une des choses sur lesquelles il avait probablement besoin de travailler. » Jason Kidd

C’est en 2008-09 que James a enregistré son meilleur pourcentage aux lancers-francs : 78%. Le mois bon date lui de la saison dernière avec 66.9%. Il était par ailleurs à 75.4% lors de son année rookie avec Cleveland.