Donovan Mitchell : “Je me disais : ‘Vais-je avoir les symptômes ?’ C’était ce qui m’effrayait le plus”

Donovan Mitchell a été annoncé guéri vendredi et pour le podcast de Josh Hart, il est revenu sur ses deux dernières semaines mouvementées.

“Quand j’ai découvert ça le matin, c’est là que j’ai vraiment réalisé. Genre ok, c’est réel et ça m’a touché principalement parce que je ne savais pas ce que c’était, j’étais en bonne santé. Je me disais : ‘Vais-je avoir les symptômes ?’ C’était ce qui m’effrayait le plus. Je peux dire que c’était le truc le plus fou de ma vie.” Donovan Mitchell