Mac McClung se présente à la draft

Le spectaculaire sophomore de Georgetown, Mac McClung, a décidé de se présenter à la draft. Il l’a annoncé à ESPN.

“Je me déclare à la draft NBA 2020, tout en maintenant mon éligibilité. J’ai soumis ma candidature, et j’ai envoyé les papiers à la ligue. J’ai également signé avec un agence certifié NBA/NCAA ce qui me donnera l’opportunité d’entreprendre ce processus mais aussi de maintenir mon éligibilité.” McClung

Il va donc tester sa cote et il est fort possible qu’il décide de revenir à Georgetown s’il n’obtient pas une promesse solide. Il est très peu probable qu’il soit drafté au premier tour malgré une belle saison sophomore lors de laquelle il a tourné à 15.7 points, 2.4 passes et 1.4 interception en 27 minutes avant de se blesser au pied fin janvier.

Voici des highlights de sa saison