Isiah Thomas rend hommage à Derrick Rose : “C’est notre numéro 1, il a réalisé notre rêve à tous”

Ancienne légende des Pistons, Isiah Thomas était invité de l’émission Knuckleheads animée par Darius Miles et Quentin Richardson. Parmi les différents sujets abordés, le MVP des finales 1990, natif de Chicago, est revenu sur une autre légende locale, Derrick Rose. Il raconte notamment l’échange qu’il a eu avec lui avant que ce dernier s’engage avec Detroit.

“Avant qu’il aille à Detroit, je l’ai appelé et je lui ai dit la même chose que m’avait dite Will Robinson : ‘Tu ne recevras jamais autant d’amour qu’à Detroit.’ Et la manière dont les gens de Detroit l’ont accueilli et l’ont aimé… il ne ressentira plus un tel amour. Chicago, Detroit, il n’y a rien de comparable à ça.” Isiah Thomas