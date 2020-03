Alex Caruso : « Une bouffée d’air frais; Je ne crois pas avoir fait partie d’une équipe où les gars sont aussi proches depuis le lycée »

Alex Caruso vivait cette saison avant la suspension sa deuxième année aux côtés de la superstar LeBron James. Pour celui qui s’est fait un nom en passant par la G-League puis deux two-way contracts avant de devenir le chouchou du Staples Center grâce à son énergie sur le parquet, l’ailier mérite qu’on parle davantage de ses qualités de coéquipier hors pair.

« C’est un super coéquipier, et quelqu’un de bien. On ne lui donne pas assez de crédit pour ça je trouve. Tout le monde aime tellement analyser son jeu, et il y a beaucoup à analyser parce qu’il est très bon mais c’est un super coéquipier et un super gars. Son jeu parle de lui-même mais c’est spécial pour moi de jouer avec lui, d’apprendre de lui, de voir comment il travaille tous les jours. Il est l’un des premiers à arriver à la salle tous les jours, l’un des derniers à partir, il fait des soins, il fait ses étirements, de la musculation, il fait attention à son régime alimentaire… Tout. Voir le niveau auquel il joue à ce stade de sa carrière, ça montre combien il travaille. » Alex Caruso