Jae Crowder : « J’ai toujours voulu jouer pour cette ville »

Jae Crowder veut, on le sait, rester à Miami. Pourquoi ? Parce que c’est là qu’il a «toujours » voulu jouer.

« Je suis simplement très heureux de faire partie de cette franchise parce que c’est ce que j’ai toujours imaginé, sans savoir si cela allait se réaliser ou pas. Mais j’ai toujours voulu jouer pour cette ville.

Je suis un gars du Sud, je viens d’Atlanta, mais je n’avais pas envie de vivre là-bas. Et à chaque fois que je suis venu ici pour m’entraîner ou autre, je me sentais simplement bien. Chez moi. Je me suis vite ajusté. Je ne voulais pas vivre à Atlanta. Ensuite j’ai pu gagner de l’argent et j’ai pu acheté une maison ici. » Jae Crowder