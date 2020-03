Marcus Smart débarrassé du coronavirus

Testé positif au coronavirus il y a 2 semaines,Marcus Smart n’a jamais présenté de symptômes et en est désormais officiellement débarrassé. Le Celtic l’a annoncé lui-même sur Twitter et rejoint Rudy Gobert et Christian Wood parmi les joueurs ayant annoncé leur guérison.

Dans sa 6ème année avec les Celtics cette saison, Smart (26 ans, 1,90 m) tournait à 13.5 points (career-high), 4.8 passes et 1.6 interception par match avant la suspension de la saison.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020