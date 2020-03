Joe Harris : « Je ne vois personne en NBA qui ne voudrait pas jouer avec ces gars-là »

Si l’on s’en réfère au calendrier initialement prévu, cet été sera normalement synonyme de belle augmentation pour Joe Harris, qui sera free agent (sous réserve de changement de programme en raison du coronavirus, qui a entraîné une suspension de la saison NBA depuis le 11 mars). À Brooklyn ou ailleurs telle est la question, mais le shooteur a toutes les raisons de vouloir rester. Deux d’entre elles se nomment Kevin Durant et Kyrie Irving.

« Oui bien sûr ! Qui n’aurait pas envie de re-signer ? Ce sont des gars dont je me suis rapproché cette année, et des joueurs incroyables. Je ne vois personne en NBA qui ne voudrait pas jouer avec ces gars-là. » Joe Harris

Le premier n’a pas joué de la saison (rupture du tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA avec les Warriors), le second s’est fait opérer de l’épaule et n’a joué que 20 matchs cette saison. Harris, payé 7.6 millions de dollars cette année (deuxième année de son contrat de 2 ans), sera free agent sans restriction. Brooklyn pourra dépasser le salary cap pour le re-signer (Bird Rights), mais d’autres équipes devraient mettre de sérieuses offres sur la table et les Nets se dirigent tout droit vers la luxury tax. À 28 ans Harris possède aussi l’avantage de bien connaître le potentiel futur coach de l’équipe, Tyronn Lue.

“Il a joué dans cette ligue, a été assistant pour un long moment et a vraiment réussi à nouer des liens avec les joueurs, surtout au jour le jour, c’était unique en termes de façon de coacher. J’ai toujours aimé ça à propos de lui, cette capacité à s’intégrer avec tout le monde. Il me donne l’impression, quand il jouait, d’être le gars qui était proche de tout le monde dans le vestiaire au vu de la manière qu’il a d’interagir avec chaque joueur de l’équipe.” Joe Harris

via NY Post