Darko Milicic répond au « Qui ? » de Carmelo Anthony

Régulièrement moqué car sélectionné en 2ème position de la draft 2003 derrière LeBron James et devant Carmelo Anthony, Dwyane Wade et Chris Bosh sans avoir fait de grande carrière derrière, Darko Milicic a réagi dans un média serbe au « Qui ? » de Carmelo Anthony durant un récent live Instagram avec Dwyane Wade.

« À propos de ça bon, mon histoire n’a-t-elle pas déjà été racontée ? Ils ont réussi, moi non. Nous ne sommes pas des enfants, mais des adultes. J’espère que vous êtes suffisamment mature pour comprendre que la vie est remplie de hauts et de bas. Un conseil pour eux, parce que je les considère comme plus ou moins de bons gars, c’est de ne pas juger et se moquer. Dieu merci vous n’avez pas traversé le même chemin que moi. Je leur souhaite comme toujours le meilleur et je salue leur carrière. Je vous souhaite le meilleur dans la vie, beaucoup de succès, et moins de jugement. » Darko Milicic