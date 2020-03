Le jour où Danny Ainge a golfé avec Michael Jordan… en plein playoffs

« C’est la seule fois de ma carrière où j’ai dîné, déjeuné ou fait quoi que ce soit avec un adversaire. Et pendant les playoffs en plus. Mais avec Michael… Michael adorait le golf, moi aussi. Il m’a appelé pour savoir où il pourrait trouver un terrain de golf pour peut-être jouer comme ils avaient deux journées de repos à Boston. Alors on a organisé un 36 (handicap de 36 points) au Framingham Country Club je crois. » Danny Ainge

Cette série, les C’s l’ont balayé 4-0 avant de filer vers le titre. Jordan, alors dans sa deuxième saison NBA (où il n’avait pu jouer que 18 matchs de saison régulière en raison d’une fracture du pied), avait pourtant tourné à 43.7 points par match. C’est dans le Game 2 de cette série qu’il avait signé son fameux match à 63 points. Personne depuis n’en a marqué autant depuis en playoffs.

