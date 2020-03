Jayson Tatum : “Comme si on enlevait le poids du monde de mes épaules”

Après une saison sopohomore en demi-teinte même si elle avait été bonne, Jayson Tatum n’a pas caché que son objectif individuel était de faire le All-Star Game. Le jeune ailier des Celtics s’est mis une énorme pression à ce sujet comme il l’a confié dans le podcast de CLNS “Good ‘N Plenty”.

“En début de saison, je me suis mis une telle pression sur moi, mentalement. Évidemment je voulais gagner. Je voulais que nous soyons une très bonne équipe, mais je pensais aussi à faire le All-Star Game chaque jour. Et à chaque fois que je faisais un mauvais match, j’envoyais un texto à Drew (Hanlen, coach personnel) et j’étais genre ‘Drew, je ne pense pas que je vais pouvoir y aller désormais.’ Il était là : ‘Bro, relax.’ Puis je faisais un bon match et je lui disais ‘Bro, je pense que je vais y aller.’ Et je me rappelle avoir fait un 1/18 (contre Dallas) et j’étais là ‘Tout le monde va penser à ce match, je ne vais pas être sélectionné.'” Tatum