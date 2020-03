Le jour où Carmelo Anthony a gagné le respect de Kobe Bryant : “J’ai réussi le test sans le savoir”

Dans un échange sur Instagram avec Dwyane Wade, Carmelo Anthony a raconté une anecdote au sujet de Kobe Bryant, notamment un match lors duquel il a gagné son respect, c’était lors d’un affrontement entre les Nuggets et les Lakers.

“C’est difficile de parler aux joueurs quand tu entres sur le terrain, car tu ne sais pas quel est leur état d’esprit. Ils peuvent ne rien te dire. Ils peuvent ne pas te serrer la main. Kobe entre sur le terrain et me donne une petite tape, et je fais de même. Durant la rencontre il me fait du trash talk genre ‘Oh, yeah, nous allons te laisser scorer pour l’instant, enfin jusqu’au dernier quart. Je vais défendre sur toi dans le dernier quart.’ Le match se poursuit et arrive le 4ème quart. Il obtient tous les coups de sifflet, il fait des fautes et ils ne sifflent rien. Et il est là ‘Je te l’avais dit…montrons au monde tout ce qu’ils veulent voir.’ Il fait faute sur moi, m’accroche, il arrive en attaque et je lui fais une grosse faute… il y avait du trash talk. Je venais de me faire des tresses. La chose la plus irrespectueuse que tu peux faire c’est toucher les tresses de quelqu’un. Il a touché le bout de mes tresses, genre ‘Calme-toi, petit frère.’ Il me l’a joué petit frère. Genre j’étais son fils !'” Melo