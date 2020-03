Jusuf Nurkic n’avait pas choisi de faire son retour le 15 mars par hasard

Après plus d’un an absence, Jusuf Nurkic devait faire son retour le 15 mars pour un match contre les Houston Rockets à Portland.

« Avec les médecins, mes agents et bien sûr l’équipe, on a regardé les dates possibles, ils m’ont demandé : ‘Celle-là ça irait ?’ et j’ai répondu : ‘Et pourquoi pas celle-là?’. On s’est mis d’accord sur une date, c’était parfait. » Jusuf Nurkic