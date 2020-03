« Si on avait eu tous nos gars, je pense qu’on aurait été champions » Khem Birch a adoré son expérience avec Nick Nurse

Quelques mois après avoir été éliminé par les Raptors de Nick Nurse lors des playoffs 2019, le pivot du Magic Khem Birch (27 ans, 2,06 m) est devenu l’un des joueurs de ce dernier à l’occasion de la Coupe du monde FIBA disputé par le Canada.

« Le Canada a beaucoup de potentiel, surtout avec coach Nurse. Avec le roster qu’on avait ( l’équipe a fait face à une hécatombe de forfaits avant la compétition ), je trouve qu’on a fait du très bon boulot. Si on avait eu tous nos gars je pense qu’on aurait été champions. Ça a été très bénéfique et individuellement c’était positif aussi, de voir mon potentiel. Jamais un coach ne m’avait dit de faire ce genre de choses.

C’est un super gars, qui a les pieds sur terre. Il est assez différent des autres coachs que j’ai eus. Il est vraiment ‘nouvelle école’ et je comprends pourquoi les Raptors sont une très bonne équipe. » Khem Birch

Avant la suspension de la saison, Birch tournait à 3.8 points et 4.5 rebonds par match en 40 rencontres et 19.4 minutes de moyenne (career-high) avec le Magic, 8ème à l’Est (30-35). En Chine, le natif de Montréal, non drafté en 2016 et passé par la G-League, la Turquie et la Grèce avant de se faire une place en NBA, avait apporté 11.6 points et 7 rebonds par match. On rappelle que pour disputer les Jeux de Tokyo, le Canada devra passer par un TQO (tournoi de qualification olympique).

via SportsNet