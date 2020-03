Jason Richardson : “J’ai le sentiment que j’aurais dû être All-Star à quelques reprises”

Double vainqueur du concours de dunks, Jason Richardson n’a pas simplement brillé au concours de dunks, auteur de belles saisons sur le plan individuel à plus de 20 points par match, dont une pointe à 23.2 en 2005-06. Pas suffisant pourtant pour être récompensé par une sélection au All-Star Game.

“Je pense que j’étais un peu sous-estimé. J’ai le sentiment que j’aurais dû être All-Star à quelques reprises. Mais le jeu a tellement changé. C’est différent. Parce qu’à mon époque, si tu tournais à 20 points et que tu ne gagnais pas, ça ne valait rien. J’en avais conscience. Il y a eu beaucoup de saisons où j’ai perdu durant ces années, donc les gens pensaient que je chassais des stats. Mais si vous regardez maintenant, il y a beaucoup de gars qui ont une grosse moyenne de points et leur équipe n’est pas bonne, mais ils ont quand des récompenses et ils sont All-Stars, ce genre de choses. Je pense qu’à mon époque c’était plus orienté résultats d’équipe, genre : ‘qu’est-ce que tu fais pour aider ton équipe à remporter des matchs ?’ Et donc je vois les différentes époques et j’ai conscience que le jeu a changé à cet égard. Mais l’autre jour j’étais à Oakland car mon fils y avait un tournoi. Et je suis allé à différents endroits pour bosser et à différents restaurants et tous les fans que j’ai croisés, ils apprécient ce que j’ai fait. Cela a plus d’importance pour moi que quoi que ce soit d’autre, de savoir que j’ai laissé une marque chez les gens et qu’ils ont conscience d’à quel point je jouais dur et je bossais dur sur mon jeu. Cela signifie énormément pour moi et cela me fait vraiment apprécier Oakland et la Bay Area quand j’y reviens.” J-Rich