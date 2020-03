Steve Kerr sur le Game 3 du 1er tour 2015 : “Je pense que c’était un des matchs signature de Stephen Curry”

A l’heure actuelle il faut se replonger dans le passé pour assouvir son manque de NBA et dans une interview accordée à NBC, Steve Kerr est revenu sur un match marquant de l’histoire récente des Warriors : le Game 3 face aux Pelicans du premier tour des playoffs 2015. Un match marqué par la performance de Stephen Curry et un comeback alors que les Pelicans menaient de 15 points à moins de 5 minutes de la fin.

“Ce match était tout simplement incroyable. Je pense que c’était un des matchs signature de Steph. Les gens ne se souviennent peut-être pas de ce tir à 3-pts clutch qu’il a rentré avant le dernier tirs à 3-pts, qui nous a permis de revenir à une possession. Je crois qu’il y a eu une action sur une remise en jeu sur le côté à 10 secondes de la fin. Ca a réduit le score à un point, après ils ont mis deux lancers, il a rentré un autre tir à 3-pts. Cela faisait suite à un retour de 20 points, et dans le 4ème, je me rappelle que Shaun Livingston avait joué un grand rôle, nous avions joué vraiment petit pendant tout le dernier quart avec Andre (Iguodala), Draymond (Green), et tous les autres joueurs avaient été énormes, puis Steph avait fait son truc. C’était, vraiment, vraiment un match fun.” Kerr

Le double MVP a terminé avec 40 points malgré un 10/29 pour une victoire en prolongation, et les Warriors se sont imposés 4-0 dans cette série avant de galérer face aux Grizzlies

“C’était une étape. Nous avions dû tout prendre étape par étape et ce premier tour a été une très grosse étape, et le prochain tour contre les Memphis Grizzlies a été probablement la plus grosse étape, car nous étions menés à l’extérieur.” Kerr

Game 3 at the Pelicans in 2015 — before Steph hit the corner 3 to tie it with 2.8 seconds left, he drilled this 3-pointer on Jrue Holiday with 11.8 seconds left to pull the Warriors within 2 points … pic.twitter.com/8lhqfhP8g6 — Drew Shiller (@DrewShiller) March 31, 2020