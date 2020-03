Fin de la quarantaine pour les Lakers

Il y a 14 jours les Los Angeles Lakers avaient reçu les résultats des tests sur les joueurs et certains membres de l’équipe, et deux joueurs étaient positifs au coronavirus. De ce fait, ils avaient été tous placés en quarantaine et l’équipe annonce qu’ils sont désormais autorisés à sortir. Aucun des joueurs ne présente de symptôme, mais ils vont tout de même devoir rester en confinement puisque l’Etat de Californie l’a ordonné.

Rappelons que l’identité des deux joueurs positifs n’a pas été dévoilée.

The Lakers just announced that their players have today completed 14-day home isolations prescribed by team doctors — and that all players are currently symptom-free of COVID-19

The team had previously announced that two unnnamed players had tested positive for the coronavirus

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 31, 2020