Damian Lillard en faveur d’une reprise de type tournoi NCAA mais pas d’une saison décalée; Le Blazer a enregistré un son avec Shaq

Actif sur Instagram en cette période de confinement, Damian Lillard s’est exprimé en faveur d’une reprise de la saison – si cela est possible – via un tournoi de type NCAA.

« Oui bien sûr que je suis inquiet par rapport à ça (la possible annulation de la saison). Mais je suis encouragé par les efforts déployés par la ligue. Ce sera une situation inédite donc peut-être qu’ils devraient faire quelque chose d’inédit. Quelque chose qui rendra cette saison unique, comme elle l’est déjà. Ils devraient faire quelque chose comme le tournoi NCAA par exemple. Avec toutes les équipes, matchs à élimination directe jusqu’aux finales de conférence ou quelque chose comme ça. Et ensuite une série au meilleur des 3 matchs pour ne pas devoir commencer la saison suivante trop tard. Je ne sais pas, il faut qu’ils soient créatifs, c’est le bon moment pour l’être. » Damian Lillard

Le meneur n’est en tout cas pas du tout partisan, comme la plupart de ses collègues selon lui, d’une saison complètement décalée, qui commencerait et se terminerait plus tard.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée non, je ne suis pas fan du tout. J’ai du mal à imaginer ça. Début de saison en octobre, All-Star weekend en février, fin de la saison en avril, les playoffs, les Finales en juin et le repos en été, c’est parfait comme ça. » Damian Lillard

En attendant que la situation s’éclaircisse, le Blazer se maintient en forme.

« Je cours le matin. Je fais de la musculation aussi, je me concentre surtout sur le travail du centre du corps. Je vais dans le sauna. Je parle à d’autres gars de la ligue, à mes coéquipiers, mes coachs, j’essaie de rester connecté à cet environnement et aux gens qui partagent cet espace avec moi, c’est la meilleure manière de faire je pense car sinon ça commence à ressemble à la post-season, comme si la saison était terminée. On verra. » Damian Lillard