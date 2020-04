Stephon Marbury : « J’ai perdu mon cousin, ma tante est dans le coma et je suis inquiet pour ma mère qui a 78 ans »

Installé en Chine depuis 2010, Stephon Marbury avait contacté Adam Silver par mail trois jours avant le premier test positif au coronavirus en NBA. Test ayant conduit à la suspension de la saison jusqu’à nouvel ordre le 11 mars dernier.

« J’ai envoyé un mail à Adam Silver le 8 mars. Dans cet email je disais : ‘Vous devez arrêtez. Ce n’est pas bon, vous avez 17 000, 18 000 personnes qui se rendent aux matchs et les gens ne savent pas s’ils sont infectés ou non. Ça pourrait arriver. Un joueur pourrait être infecté. Tout peut arriver’. Il m’a répondu : ‘Stephon, merci beaucoup pour cet email’. Je m’inquiète pour tout le monde, ça va au-delà du basket. Tu as des gars malades et qui ne peuvent pas jouer, à quoi ça sert ? À rien. Ça va être un gros challenge pour la NBA de reprendre cette année. »