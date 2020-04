John Wall s’entraînait en G-League avant la suspension; « J’ai essayé de le suivre, grosse erreur, il m’a dunké sur la tête »

Avant la suspension de la saison, John Wall avait commencé à s’entraîner avec le Capital City Go-Go, l’équipe de G-League affiliée aux Wizards. Quatorze moi après sa rupture du tendon d’Achille, le meneur qu’on n’attend pas avant la saison prochaine s’entraînait ainsi (20-25 minutes, 2 entraînements par semaine) tous les trois jours. Il avait même participé à des scrimmages informels avec d’ex-joueurs NBA comme Amar’e Stoudemire, Michael Beasley et Jeremy Tyler.

« Quand quelqu’un revient de blessure comme ça, tu te demandes toujours comment ils vont revenir. Il lui faut deux secondes pour faire un coast-to-coast… donc ça va ! Il joue toujours de la même manière qu’avant. » Jerian Grant « Physiquement il est super bien, il est aminci. Si on ne le sortait pas, il ferait tout l’entraînement sans problème. » Ryan Richman, coach « Je n’ai pas reçu une seule mauvaise passe de sa part. Une fois j’étais dans le corner et il drivait, je pensais qu’il allait au lay-up et sorti de nulle part au milieu de tout le monde, il a trouvé un moyen de m’envoyer le ballon. Je me suis dit mais comment il a fait cette passe ? Et une fois en 1 contre j’ai essayé de le suivre et de sauter avec lui, grosse erreur de ma part car il m’a dunké sur la tête, c’était moche. Tout le monde dans la salle a crié. » Garrison Mathews

Le joueur profitait aussi de ce temps pour aider les plus jeunes, comme Admiral Schofield, 42ème choix de la draft 2019 et qui a alterné entre G-League et NBA.

« Ça a été un coach de plus pour moi. C’est super de pouvoir être conseillé par John Wall, un joueur que tu as vu jouer en grandissant. Le voir content quand tu mets un shoot ou confiant dans le fait de te passer la balle, c’est super. » Admiral Schofield

À 29 ans (30 en septembre) le quintuple All-Star qui n’avait joué que 41 matchs en 2017-18 (genou) puis 32 matchs en 2018-19, est dans la première année de son contrat de 171.1 millions de dollars sur 4 ans.

via The Athletic