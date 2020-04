Marcus Smart va faire don de son sang pour aider la recherche

Officiellement guéri du coronavirus après avoir été testé positif il y a deux semaines, Marcus Smart va faire un don de son plasma sanguin au Natinal COVID-19 Convalescent Plasma Projetct dans le but de faire avancer la recherche.

Outre-Atlantique, la Food and Drug Administration (Agence américaine du médicament) a autorisé des médecins à utiliser des perfusions de sang chargé d’anticorps provenant de patients rétablis afin de favoriser la guérison des cas les plus graves ou de renforcer l’immunité des patients nouvellement infectés ainsi que des personnes qui risquent de contracter la maladie.

Boston Celtics guard Marcus Smart plans to donate his blood plasma to National COVID-19 Convalescent Plasma Project for research on the blood of those recovered from coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2020