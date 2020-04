Les joueurs NBA vont recevoir un nouveau chèque aujourd’hui, le flou pour la suite; Une vingtaine d’exceptions

Aujourd’hui les joueurs NBA recevront une partie de leur paie, mais sans savoir combien il y aura de paiements ensuite. En effet, la NBA, en évoquant un cas de force majeure, pourrait réduire le salaire des joueurs de 1.08% à chaque match manqué. Cela pourrait faire environ 20% de salaire retenu, soit plusieurs millions de dollars pour beaucoup.

Il faut savoir qu’environ 90% des joueurs NBA auront reçu moins de la moitié de leur salaire après ce chèque parce que leur salaire est étalé sur 12 mois selon le NY Times (jusqu’au 1er novembre). Au 1er avril ils auront reçu seulement 10 de leurs 24 chèques pour la saison 2019-20. Cela concerne plus de 400 joueurs.

A noter qu’il y a une vingtaine de joueurs, qui ont négocié des deals qui imposent un paiement plus tôt dans la saison, qui auront reçu déjà plus de 90% de leur salaire au premier avril. Parmi ces joueurs, il y en a 9 qui sont représentés par Klutch Sports et le fameux Rich Paul. Cela concerne LeBron James, John Wall, Kentavious-Caldwell Pope, Dejounte Murray, Miles Bridges, Darius Bazley, Darius Garland, Terrance Ferguson et Trey Lyles. Il y a aussi Kevin Durant, Kyrie Irving, Blake Griffin et Otto Porter.

Lors du dernier accord collectif, le paiement sur 12 mois est devenu la norme, mais il laissait la possibilité aux joueurs de négocier un paiement accéléré.

Le prochain paiement doit lui intervenir le 15 avril.