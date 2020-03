La Chine repousse la reprises des compétitions sportives

Edit : ESPN rapporte que le gouvernement chinois a demandé à la CBA et aux autres ligues sportives de reporter leur reprise. Une mesure bien sûr prise afin de limiter une éventuelle reprise de l’épidémie de coronavirus. Les autorités craindraient de nombreux cas de porteurs sans symptôme chez les sportifs.

Pour l’instant aucune date précise n’aurait été communiquée alors que récemment la CBA avait informé ses joueurs et équipes qu’elle voulait reprendre en mai. La volonté de la ligue serait de jouer les rencontres dans deux villes et de le faire à huis clos, un scénario qui pourrait être aussi adopté par la NBA.

25 mars : Vu que l’épidémie de coronavirus semble sous contrôle en Chine, la CBA a annoncé son intention de reprendre le championnat local. À l’origine, cela devait se faire le 15 avril, sauf que cela a finalement été repoussé à mai.

Une décision qui doit faire plaisir aux 20 joueurs américains qui étaient retournés chez eux, et qui ont été sommés de revenir et placés en quarantaine pour pouvoir reprendre le championnat d’ici mi-avril.

À noter qu’entre l’interruption de la CBA en janvier et sa reprise en mai si tout se passe bien d’ici-là, cela fera quatre mois de pause. Si la NBA suit le même exemple, elle devrait reprendre mi-juillet.

