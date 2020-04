La NBA propose aux joueurs de diviser le reste de leur salaire par 2 ! Le syndicat fait une contre-proposition

Jusqu’ici les joueurs NBA ont été payés normalement, mais depuis quelque temps la NBA et le syndicat des joueurs discutent de la marche à suivre pour la suite compte tenu des pertes considérables que va sans doute connaître la NBA, même si elle finit par reprendre.

En cas de force majeure, l’accord collectif prévoit que les joueurs NBA soient ponctionnés de 1.08% de leur salaire par match annulé.

La NBA a pris les devants selon Shams et aurait proposé au syndicat des joueurs de sacrifier 50% de leur salaire sur les prochaines paies. Le syndicat aurait fait une contre-proposition avec une réduction de 25% mais qu’à partir de mi-mai.

Il faut savoir qu’environ 90% des joueurs NBA ont reçu moins de la moitié de leur salaire après le chèque du 1er parce que leur salaire est étalé sur 12 mois. Au 1er avril ils auront reçu seulement 10 de leurs 24 chèques pour la saison 2019-20. Cela concerne plus de 400 joueurs.

A noter qu’il y a une vingtaine de joueurs, qui ont négocié des deals qui imposent un paiement plus tôt dans la saison, qui auront reçu déjà plus de 90% de leur salaire au premier avril. Parmi ces joueurs, il y en a 9 qui sont représentés par Klutch Sports et le fameux Rich Paul. Cela concerne LeBron James, John Wall, Kentavious-Caldwell Pope, Dejounte Murray, Miles Bridges, Darius Bazley, Darius Garland, Terrance Ferguson et Trey Lyles. Il y a aussi Kevin Durant, Kyrie Irving, Blake Griffin et Otto Porter.

Lors du dernier accord collectif, le paiement sur 12 mois est devenu la norme, mais il laissait la possibilité aux joueurs de négocier un paiement accéléré.

Si les deux camps ne trouvent pas d’accord, le CBA prévoit que les joueurs continuent d’être payés normalement et en intégralité, et ce n’est qu’ensuite que la ligue exigerait qu’ils remboursent une partie de ce salaire en fonction du nombre de matchs annulés. La NBA voudrait éviter un tel scénario où elle doit demander aux joueurs un remboursement si les matchs venaient à être annulés, ce qui n’est pas du tout le plan pour l’instant.