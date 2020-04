Jamal Crawford sur l’association Kevin Durant – Kyrie Irving : “Leur amitié prendra le dessus sur tout le reste”

Si les blessures n’ont pas encore permis de voir Kevin Durant et Kyrie Irving à l’oeuvre sous la tunique des Nets, Jamal Crawford n’a aucun doute quant à l’entente des deux superstars, comme il l’a confié dans un podcast sur Heavy.

“Ils auront des moments où ils devront comprendre comment fonctionner ensemble pour faire en sorte que ça marche. Ces moments viendront principalement lors des fins de matchs serrés parce qu’ils ont tous les deux l’habitude d’avoir la balle en main, de prendre des décisions à ce moment-là. C’est évident que ça arrivera au cours de la saison, mais en les connaissant tous les deux et en étant proche d’eux, je pense que leur amitié prendra le dessus sur tout le reste. Ce sont tous les deux des champions, ils savent qu’il faut passer par là. Vous avez vu ce qu’il s’est passé avec Wade et LeBron, avec Westbrook et Harden. Quand vous mettez deux grands joueurs ensemble, ils doivent bosser sur quelques trucs, surtout s’ils ne viennent pas de la même draft. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils arriveront à s’en sortir face à tout ce qu’ils auront à traverser.” Jamal Crawford