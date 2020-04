Donald Trump s’est entretenu avec les commissioners de 12 sports majeurs, dont Adam Silver, qui aurait émis un souhait

Edit : Au sujet des différentes ligues sportives, Donald Trump vient de déclarer :

“Elles doivent reprendre. Elles ne peuvent pas faire ça.”

Il a précisé que ces ligues n’étaient pas faites pour être suspendues.

21h30 : A 18 heures Donald Trump a donné une téléconférence avec 12 commissioners de sports majeurs américains : NBA, NFL, Major League Baseball, NHL, Major League Soccer, WNBA, WWE Wrestling, PGA Tour, UFC, IndyCar, LPGA, et Breeders Cup.

Adam Silver était donc présent et selon ESPN il aurait soulevé le fait que la NBA et les ligues sportives ont été les premières à suspendre leur activité et qu’une fois que l’épidémie sera passée et que tout sera sûr, il aimerait que les ligues puissent montrer la voie lors de la reprise de l’économie.

Trump se serait montré optimiste quant à la reprise à la date prévue de la NFL, soit au mois de septembre. Cela n’est toutefois pas du tout une indication à prendre en compte puisqu’il y a encore quelques jours, il était optimiste sur la reprise de l’économie pour le dimanche de Pacques.

Il aurait également confié qu’il espérait que les fans puissent être de retour dans les salles d’ici les mois d’août et septembre, même si cela dépendra aussi de l’évolution de l’épidémie et de l’avis des experts de santé.