Tim Hardaway sur son absence du Hall of Fame : “Ce n’est pas lié au basket, ce que j’ai dit dépasse le basket”

C’est tout à l’heure que le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a dévoilé les Hall of Famers de la cuvée 2020, et parmi les lauréats, une nouvelle fois ne figure pas le nom de Tim Hardway, pourtant finaliste en 2017, et parmi les meilleurs joueurs de sa génération avec pas moins de 5 sélections dans une All-NBA Team, autant qu’au All-Star Game. Il va devoir sans doute être patient, très patient.

“Ce serait super, cela consoliderait ma carrière. Mais je ne vais pas supplier pour y rentrer. Je n’ai jamais supplié pour quoi que ce soit dans ma vie.” Hardaway

En termes de performances, son absence n’a pas d’explication logique, comme le regrette Stan Van Gundy, assistant-coach lorsqu’il était à Miami, et qui l’avait engagé en tant qu’assistant à Detroit.

“Cela n’est pas très logique. Il y a des gars qui n’y sont pas encore, mais qui finiront par y entrer. Il y a des gars comme Tim, Ben Wallace et Kevin Johnson. Ils ont été combien de fois All-NBA ? 5 fois ? (c’est en effet le cas, les 3 sont 5 fois All-NBA) Top 15 NBA, et pour Tim Top 10 ? C’est du très haut niveau. Puis en plus ils font partie des meilleurs des meilleurs pendant une longue période, et en général c’est ce qu’ils recherchent. Comment est-ce que vous vous débrouilliez à votre époque ? Alonzo (Mourning) est au Hall of Fame et c’est super, mais Tim était notre meilleur joueur. Beaucoup de personnes vous diraient qu’à Golden State, Tim était leur meilleur joueur, et (Mitch) Richmond et (Chris) Mullin sont au Hall fof Fame. Je ne dis pas qu’ils ne méritent pas d’y être, ils méritent, je dis juste que Tim mérite d’y être avec eux.” Stan Van Gundy

SVG cite des arrières qui y sont rentrés depuis 2000 et qui n’ont pas plus de mérite que l’inventeur du crossover (ce qui devrait aussi être un atout de plus à son dossier) comme Guy Rodgers, Mo Cheeks, Jo Jo White, Joe Dumars, Paul Westphal, Sidney Moncrief et Reggie Miller.

“Tim est clairement meilleur ou au même niveau que beaucoup d’entre eux. Ce gars est une star. Je n’essaye pas de dénigrer ces joueurs qui y sont, mais quand vous regardez les standards pour être un Hall of Famer, comment se fait-il que Tim Hardaway ne soit pas au Hall of Fame ? Si ces gars sont les standards pour y entrer, comment est-ce possible que Tim Hardaway ne soit pas Hall of Famer ?” SVG

Son absence, il est persuadé, et il ne se trompe sans doute pas, elle est la conséquence de ses propos tenus en 2007 au sujet des homosexuels.

“Vous savez, je déteste les homosexuels, et je le fais savoir. Je n’aime pas les homosexuels et je n’aime pas les côtoyer. Je suis homophobe. Je n’aime pas ça. Cela ne devrait pas exister dans le monde ou aux États-Unis.” Tim Hardaway

Banni du All-Star Game après ses déclarations, il s’était excusé, mais le mal était fait. Depuis il défend la cause de la communauté LGBTQ et a œuvré pour la légalisation du mariage entre personnes de même sexe.

“Je vais dans des centres, je parle aux enfants qui veulent se suicider tout le temps. J’ai deux membres de ma famille qui sont transgenres, qui au départ étaient réticents à m’en parler. Mais j’ai fait le premier pas, pour leur faire savoir qu’ils pouvaient avoir confiance en moi. J’ai dit ce que j’ai dit, mais c’était stupide. Cela n’aurait jamais dû sortir de ma bouche. Je vous aime, je vous supporte, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me parler n’importe quand.” Hardaway

Au sujet de cette absence, il confie n’avoir que des soutiens, toutefois il a entendu dire que deux de ses soutiens, au comité, n’ont pas voté pour lui.

“Il y a des gens qui viennent me voir et me disent que je devrais y être, alors que je sais qu’ils n’ont pas voté pour moi. Ne venez pas me parler, ou alors dites ‘ce sont des conneries’ ou ‘je ne peux pas voter pour toi à cause de ça.’ Je comprendrais. Tout ça n’est pas nécessaire. Si vous demandez à quiconque est au Hall of Fame, un coach ou peu importe, il vous dira que c’est la raison pour laquelle je n’y suis pas. Ce n’est pas lié au basket, ce que j’ai dit dépasse le basket.” Hardaway

Pour l’instant le Hall of Fame n’est pas encore prêt à oublier ce qu’il a dit malgré son engagement.

Via Yahoo! Sports